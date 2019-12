Sono stati trovati i rottami dell’aereo militare cileno scomparso lunedì scorso

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il governoha annunciato chedell’aereo, e ha detto che è “praticamente impossibile” che ci siano sopravvissuti. Ie alcuni resti umaniin mare a circa 30 km

FBiasin : Hanno perso, sono stati imprecisi, sicuramente anche un po' ingenui, ma ce l'hanno messa tutta. Tutta. Non è per n… - matteosalvinimi : #Salvini: I problemi delle banche italiane sono stati risolti dall'Italia, non capisco perché noi, con tutti i prob… - matteosalvinimi : #Salvini su #Mes: Perché io ricordo che i soldi degli italiani inviati per salvare la Grecia sono stati usati per i… -