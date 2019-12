Sondaggio Index | calano Lega e Italia Viva | lieve avanzata del Pd e di Forza Italia

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nonostante l’intensa settimana politica, i sondaggi sembrano restituire ancora una volta la medesima fotografia. Secondo i sondaggitrasmessi da PiazzaPulita su La7, ladi Matteo Salvini resta il partito più apprezzato daglini, in testa con il 32,2% nelle intenzioni di voto, pur perdendo mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione dello scorso 5 dicembre. Stabile al secondo posto il Partito Democratico, che guadagna lo 0,1% delle preferenze e si attesta al 19,2%. A seguire, gli alleati di governo del M5s il cui indice di gradimento resta invariato rispetto alla scorsa settimana, con il 16,2%. Stessa sorte per Fratelli d’di Giorgia Meloni, che resta stabile al 9,8% nelle intenzioni di voto del campione intervistato.di Silvio Berlusconi fa un lievissimo balzo dello 0,1%, portandosi a quota 6,7%. Cala il consenso per...

