Sondaggio Emg-Acqua | calano tutti tranne Fratelli d’Italia Testa a testa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Perdono terrenoi partitid’Italia secondo l’ultimoEmg-diffuso da Agorà su Raitre. La Lega di Matteo Salvini mantiene la prima posizione al 32%, ma perde mezzo punto percentuale. In frenata anche il Partito democratico, ora al 19,3%, in calo dello 0,2%. Più ampia la perdita in una settimana del Movimento cinque stelle, lo 0,6%, che atora i grillini al 15,7%. Resta sopra la soglia del 10% il partito di Giorgia Meloni, registrato oggi al 10,4%. Segue Forza Italia in calo al 6,7% e Italia viva di Matteo Renzi, al 5.2%. Cresce intanto Azione di Carlo Calenda, che passa dall’1,8% al 2% in una settimana. Nel mirino di Fabrizio Masia anche il prossimo appuntamento cruciale per la politica italiana, le regionali in Emilia-Romagna. Nella sfida tra i candidati presidenti, è ancoratra il candidato del ...

