Sondaggi Emilia | Bonaccini davanti a Borgonzoni In Calabria centrodestra in vantaggio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ininil presidente uscente Stefano, ininil, anche se non ha ancora deciso il suo candidato alla presidenza. E’ il risultato deisulle elezioni regionali in programma il 26 gennaio condotti da Notoche saranno diffusi nella serata di giovedì a Porta a Porta. Secondo Noto– sostenuto dal centrosinistra – si attesta in una forbice di voti tra il 45 e il 49 per cento. La sfidante del, la senatrice della Lega Lucia, si attesterebbe tra il 41 e il 45 per cento. Il candidato del M5s – che però deve essere ancora ufficializzato, il voto su Rousseau finirà nella stessa serata di giovedì raccoglierebbe oggi tra il 4 e l’8 per cento. Vale la pena ricordare tra l’altro che il margine d’errore indi questo tipo è intorno al 3 per cento. ...

agorarai : Elezioni in Emilia-Romagna, intenzioni di voto ai candidati. @FabrizioMasia1 ricorda che non ci sono ancora le list… - matteosalvinimi : I sondaggi che contano! Sull’Appennino modenese in tantissimi mi hanno detto: “Votavo a sinistra ma questa volta vo… - matteosalvinimi : #Salvini: noi abbiamo scelto Lucia Borgonzoni perché brava, non perché donna. Non so che dati abbia Lei, dottoressa… -