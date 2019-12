Sollevamento pesi | Europei Youth 2019 | Giulia Franco è campionessa continentale under15

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Continuano ad arrivare nuove buone notizie da Eilat, in Israele, dove sono in corso glidi, che hanno visto l’azzurraconquistare la medaglia d’oro nella categoria dei 76 kg femminili under 15. Gara dominata sin dallo strappo, entrando in pedana per ultima, alzando 78 kg, e migliorandosi fino a quota 83 kg, superando la russa Sokolova, mentre nello slancio la pugliese si è aggiudicata l’oro con 98 kg, fallendo poi un fin troppo ottimistico tentativo a 102 kg. L’azzurrina si è aggiudicata dunque la classifica combinata, totalizzando ben 181 kg, che le sono valsi anche il record. Dietro di lei con 172 kg la russa Lidiia Sokolova, e l’azera Rahila Huseynova anche lei con 172 kg. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

