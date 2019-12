‘Sognando l’Olimpo’: Diana Bacosi e la possibilità di uno straordinario bis a Tokyo 2020 (Di giovedì 12 dicembre 2019) Diana Bacosi, nata a Città della Pieve il 13 luglio 1983, è la stella azzurra della disciplina dello skeet (tiro a volo). Lei in realtà l’Olimpo lo ha già scalato nel 2016 a Rio de Janeiro, quando ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella storica finale tutta italiana contro Chiara Cainero (a sua volta oro a Cinque Cerchi a Pechino 2008). Come tutti sappiamo, però, riconfermarsi è sempre più difficile e, nel caso di Diana, le motivazioni di sicuro non le mancano per puntare ad un clamoroso bis. Con un’altezza di 175 cm ed un peso di 85 kg, Bacosi ha già conquistato sul campo diversi mesi fa il pass (non nominale) per Tokyo 2020, ed assieme a Cainero (pass non nominale anche per lei) saranno la coppia più temibile da affrontare, che nessuna nazione può mettere in campo, almeno a livello di potenziale e palmares. Peccato che in terra nipponica non ci sia anche la ...

