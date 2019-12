Snowboardcross | Coppa del Mondo Montafon 2019 | azzurri avanti in massa dopo le

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È scattata ufficialmente oggi, con le qualificazioni, la nuovadeldi. Prima tappa in terra austriaca, in quel di: domani in programma le gare, sono andati a delinearsi nella mattinata i tabelloni. Italia che potrà puntare su nove dei dieci atleti convocati:in, a caccia del podio. Tra gli uomini il miglior tempo è stato quello del teutonico Paul Berg, primo nettamente in 39.60. Alle sue spalle l’iberico Lucas Eguibar e l’australiano Cameron Bolton. Il migliore degli italiani è stato Emanuel Perathoner, quinto, mentre nella top-10 troviamo anche Tommaso Leoni ed Omar Visintin, rispettivamente ottavo e nono. Dodicesimo è Lorenzo Sommariva, ventunesimo Michele Godino, ventitreesimo Matteo Menconi. Unico escluso Filippo Ferrari, trentanovesimo. Parte fortissimo la detentrice della sfera di cristallo Eva Samkova che timbra ...

