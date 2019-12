Skeleton | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | secondo appuntamento in terra USA | Germania

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019)della stagione per ladeldi. Il circuito resta in quel diper un bis dovuto ai problemi legati all’impianto di refrigerazione della pista di Park City, che hanno fatto cancellare dunque la tappa nell’altra località statunitense. Si replica dunque, ad una settimana di distanza: andiamo a scoprire chi potrebbe emergere in questo venerdì. Tra gli uomini è riuscito a stupire tutti il teutonico Axel Jungk che è andato a prendersi ilsuccesso della carriera da vero e proprio outsider. Da sottolineare la super prova di squadra dellache si è trovata al meglio sul ghiaccio nordamericano: quarto è giunto Alexander Gassner, quinto Felix Keisinger. Puntano alla vittoria i due veterani Martins Dukurs, lettone, e Aleksandr Tret’jakov, russo. A caccia di riscatto gli altri due uomini attesi: il detentore della ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Loelling e #Jungk regalano alla Germania le prime vittorie della stagione. #Gaspari rientra in Coppa Europa #Loelling #skel… - neveitalia : Loelling e #Jungk regalano alla Germania le prime vittorie della stagione. #Gaspari rientra in Coppa Europa… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#SKELETON, COPPA DEL MONDO 2019?? Valentina Margaglio non riesce a superare il primo turno. Atleti di @Fisiofficial… -