Simona Quadarella Nuoto | “Sono stanchissima | l’Olimpiade è il sogno che diventa realtà

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo il fantastico crono ottenuto nei 1500 stile libero femminili, 15.57.18, che le vale il pass olimpico per Tokyo 2020, unafelice e rilassata ha lasciato dichiarazioni interessanti sulla sua prestazione e sui suoi piani futuri per questa annata olimpica ai microfoni di Rai Sport. “Per qualcuno poteva essere scontato ma per me non lo è mai stato. Sapere di essere già qualificati è qualcosa di pazzesco.” Poi sul tecnico sul tecnico Minotti e sulla sua evoluzione in questo quadriennio olimpico: “Christian quattro anni fa dopo la gara mi disse che ci avremmo riprovato tra quattro anni che sul momento mi sono sembrati lunghissimi. Ora finalmente questa qualificazione è arrivata.” Per la laziale c’è tempo anche per una chiosa sull’obiettivo finalmente raggiunto: “L’Olimpiade è ilche, l’obiettivo ...

