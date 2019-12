Shakhtar Atalanta | i compiti tattici di Pasalic

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Gomez hanno giocato alle spalle di Muriel in. Hanno però avutodiversi tra loro Autore dell’importantissimo gol del raddoppio,è stato tra i protagonisti del trionfo dell’in Ucraina. Schierato trequartista nel 3421, il croato ha avutodiversi da Gomez. Il Papu si muoveva soprattutto defilato a sinistra, mentreoccupava tracce più interne. Sovente si abbassava per aiutare Freuler e De Roon, non pensando come prima cosa a riempire l’area come succede in molte partite. Un esempio nella slide sopra, in cui viene incontro ai due mediani dell’. Leggi su Calcionews24.com

