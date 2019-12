Shakhtar Atalanta | De Roon diventa terzo centrale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel secondo tempo di, Deha fatto il. Gasperini ha tentato il tutto per tutto Nella ripresa, con l’ingresso di Malinovskyi, Gasperini ha disegnato la Dea con un atteggiamento iper offensivo. Deha fatto ildifensore di sinistra, con la Dea quindi a trazione anteriore. L’azione che ha portato al vantaggio di Castagne è nata proprio da un filtrante dell’olandese. Si vede nella slide sopra. Deserve Gomez tra le linee, defilato a sinistra. Da notare Gosens pronto ad aggredire la profondità. L’argentino ha giocato in una posizione larga, accentrandosi più raramente rispetto alla tendenza di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

