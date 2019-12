Serve una legge sul lobbying | senza regole si delegittima la politica

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Chiamato a giustificare la riforma del finanziamento ai partiti approvata dal suo governo, Enrico Letta ha precisato che quellavoleva soprattutto incentivare le elargizioni dei cittadini attraverso un finanziamento pubblico indiretto, quello del 2 per mille. Non si sarebbe trattato, quindi, di un salto nel vuoto verso il Far West del finanziamento privato allabensì della possibilità data agli italiani di scegliere se finanziare laoptando per il partito che meglio li rappresenti. Prendendo per buone le rassicurazioni dell’ex premier Letta, un dato balza però subito agli occhi: l’introduzione del 2 per mille, con la possibilità per i contribuenti di destinare - come già si fa per le confessioni religiose e per le organizzazioni non profit - una quota delle loro tasse a un partito, non ha funzionato come ...

