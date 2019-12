“Se solo si vestisse di più…” Touché! Antonella Clerici | arriva il commento sulla collega

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019)replica alle critiche. La, reduce dalla conduzione dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro (che è stato considerato un flop da alcuni), ha deciso di dire la sua. La, che ha lasciato la conduzione de La prova del cuoco per dedicarsi di più alla famiglia ed altri progetti televisivi, è stata intervistata da TvBlog e ha espresso il suo pensiero riguardo gli ascolti non proprio alti del festival della canzone dei bambini: “Se fosse stato collocato in un sabato diverso, magari partendo alle 20.30, e non dopo La Tosca della Scala che ha un pubblico molto diverso da quello dello Zecchino, avrebbe avuto un grande successo“, ha detto. Laha inoltre aggiunto che sperava che “bambini straordinari e il grande impegno messo in campo da tutti” fosse “premiato con qualcosa in più”. Insomma è rimasta male anche lei dei bassi ascolti. Ma ci ...

