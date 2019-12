Scopre il tradimento del fidanzato grazie al Fitbit

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È diventata virale la storia di Jane Slater, una nota giornalista statunitense, che ha scoperto di essere stata tradita dall’exad uno smartwatch.ilalIn base a quanto raccontato dalla stessa Jane Slater attraverso il proprio profilo Twitter, l’exle aveva regalato uno smartwatch per le feste di Natale. La coppia aveva quindi deciso di sincronizzare i due dispositivi in modo tale da spronarsi a vicenda per fare attività fisica e mantenersi in questo modo in forma. Una notte, però, proprioalha scoperto che illa tradiva. “Un mio ex, una volta, per Natale, mi regalò un. L’ho adorato. Ci sincronizzavamo e ci davamo sostegno l’uno con l’altra, fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il ...

