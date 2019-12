Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sconfitta in volata per Oklahoma Cityitaliana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 17mila spettatori del Golden 1 Center

ennatrasporti : SCONFITTE IN TRASFERTA PER GALLINARI E MELLI NELLA NOTTE NBA - Notiziedi_it : SCONFITTE IN TRASFERTA PER GALLINARI E MELLI NELLA NOTTE NBA - Notiziedi_it : SCONFITTE IN TRASFERTA PER GALLINARI E MELLI -