Sciopero aereo 13 dicembre | venerdì Alitalia cancella 315 voli | come chiedere il rimborso

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono 315 iti per la sola giornata di13daa seguito dallodi 24 ore proclamato dai maggiori sindacati. Disagi anche per chi partirà la sera di giovedì 12e la mattina di sabato 14. Tuttavia, per i passeggeri che hanno già acquistato il biglietto per uno dei viaggi nazionali e internazionali annullati c'è possibilità dicambio o: eccofare.

