Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel weekend la terza tappa delladeldi sci disi disputerà a. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendarionell’ormai lontano 1984. Sino a oggi asono andate in scena ben 43 gare di primo livello. Una cifra elevata se si tiene in considerazione come il numero non sia inflazionato dall’organizzazione di grandi appuntamenti quali Mondiali od Olimpiadi, oppure di prove multi-stage. D’altronde questa cittadina, conosciuta anche per l’annuale Forum economico mondiale, non è mai uscita dall’orbita del calendario delladel. In questoil programma prevede due gare a skating. Sabato 14 si disputerà una sprint, mentre il giorno successivo andrà in scena una 10 km con partenza a intervalli. SPRINT TL La sprint è ormai appuntamento abituale in queste lande. Dal 2006 a oggi se ne sono ...

OA_Sport : Sci di fondo, Coppa del Mondo femminile Davos 2019: riflettori puntati su Therese Johaug e Stina Nilsson - FondoItalia : Fondo - Il desiderio di Sundby: 'Prima di ritirarmi vorrei vincere la Marcialonga' - Skitime_it : Nel dettaglio programma e orari delle gare della settimana -