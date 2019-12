Schianto mortale su A6 | Ventimiglia piange il soldato Falanga

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli IlPasquale, morto nel terribile incidente dell'A6, era originario della provincia di Napoli, ma da circa un anno prestava servizio a, in provincia di Imperia, nell'ambito dei controllo alla frontiera Una vita spezzata a 23 anni, mentre viaggiava a bordo di una Renault Kangoo dell’Esercito, rimasta coinvolta in un violento tamponamento avvenuto, il 10 dicembre scorso, sulla A6 Torino-Savona, all’altezza di Marene, in provincia di Cuneo. Lui è Pasquale, originario di Boscotrecase, in provincia di Napoli,del 32/mo Genio Guastatori della caserma di Fossano, che da circa un anno prestava servizio a, in provincia di Imperia. Era, infatti, aggregato al battaglione chiamato a presidiare il valico frontaliero di Ponte San Ludovico o, in alternativa, la stazione dei treni. Un compito quello dell’Esercito che ...

cronachelucane : INCIDENTE MORTALE SULLA SS172 - Violento schianto tra un Audi e una Golf: perdono la vita una coppia e il loro cane… - IlFattoNisseno : Il 31enne era alla guida della sua Dacia Logan bianca, probabilmente a causare l’incidente, intorno alle 6 del matt… - ZerounoTv : Schianto mortale sulla Palermo-Messina, la vittima è un giovane automobilista -