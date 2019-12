Scambio Rossi-Hamilton | le foto e i video finalmente

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sonopubbliche le(alcune) e undellotrae Valentinoa Valencia. le prime emozioni in attesa del docu-film. Lotra Valentinoe Lewis Hamiton, atteso con ansia dagli appassionati delle quattro e delle due ore, si è svolto in gran segreto. O meglio, tutti sapevano cosa sarebbe successo e quando, ma nessuno ha saputo in effetti come sia andata. Un motivo ovviamente c’è. La storia che unisce i due campioni diventerà un docu-film, unico documento in grado di tramandare la storia ai posteri. O meglio, unico documento fino a quando –– sui social i due campioni non hanno pubblicato qualche scatto e un breve. Ovviamente il materiale non toglie la voglia e la curiosità intorno all’evento, ma almeno ci regala qualche emozione in anteprima. Fonte: ...

SkySportMotoGP : ?? @LewisHamilton non nasconde le proprie emozioni dopo lo scambio ?? e lancia un'altra sfida a @ValeYellow46 ?… - SkySportF1 : ???? Giornata storica a Valencia ?? Lo scambio tra Rossi e Hamilton VIDEO ? - SkySportMotoGP : ?? A Valencia uno scambio da 15 titoli Mondiali ?? @ValeYellow46 sulla W08, @LewisHamilton sulla M1 ?? ?… -