Scalea Cosenza | sindaco arrestato per assenteismo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildi, in provincia diper. Sospesi tre dipendenti dell’Asp, considerati come suoi complici.) – Ildi, in provincia di, è statodalla Guardia di Finanza perdal proprio posto di lavoro. Gennaro Licursi, infatti, è un impiegato dell’Azienda sanitaria provinciale die negli mesi scorsi si è reso protagonista del cosiddetto ‘Ghost work’. Timbrava il cartellino ma non era presente nel suo ufficio. Con lui sono stati sorpresi altri tre dipendenti dell’Asp, considerati suoi complici. Sarebbero stati loro ad aiutare il primo cittadino del Cosentino nell’opera di questo. Nelle prossime ore sono previsti gli interrogatori per cercare di ricostruire meglio la dinamica.ildiperLe ...

