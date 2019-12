Sarà un venerdì di maltempo in tutta Italia | dalle scuole chiuse a Roma alla neve attesa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)unall’insegna delsu. Le previsioni non sono clementi, né per il nord né per il sud. In particolare ad essere colpitoil settore tirrenico, per via di un sistema perturbato di origine atlantica che porterà venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, su Emilia-gna orientale, Toscana, specie settori costieri e meridionali, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia e Sardegna in estensione con il passare delle ore a Puglia e Basilicata ionica. E’ stata diramata l’allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e quella gisulla restante parte della regione oltre che su ampie zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, su tutto il territorio della Campania e su alcuni settori di Molise e Basilicata. Milano,e Napoli non saranno da meno. Nel ...

