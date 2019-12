Sara Amira è la nuova tronista di Uomini e Donne | ecco cosa ha detto nel video di

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)approda al Trono Classico dicon la speranza di trovare un amore vero, in passato ha molto sofferto È stata presentata ieri 11 dicembre laal Trono Classico di, lei èha 28 anni ed è di Rieti. Per ragioni di lavoro lavive in una piccola casa a Roma, ma neldi presentazione, pubblicato sul profilo Instagram die WittyTv, fa sapere di essere molto attaccata a Rieti. Inizia così il suodi presentazione: “Sono una ragazza di provincia. Il mio lavoro è per me una finestra sul mondo mi fa incrociare gli sguardi di migliaia di persone. Mi fa evadere da posti dove ho sempre vissuto, ma più viaggio più apprezzo il valore di casa. Ciao sonoho 28anni e nella vita sono un assistente di volo”.ha continuato dicendo: “Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio ...

Notiziedi_it : Sara Amira Shaimi, chi è la nuova tronista di Uomini e donne: il video di presentazione - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni classico: Giulio rifiuta la scelta Sara Amira è la nuova tronista - #Uomini #Donne… - RitaRicette : Sara Amira è la nuova tronista di Uomini e Donne: chi è, che lavoro fa e Instagram -