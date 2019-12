Santa Maria Capua Vetere | M5s | “Che fine ha fatto il plastc free?”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle di. “Oggi 12 dicembre alle 14.30 si riunirà la commissione ambiente per volontà del sindaco Mirra per discutere di un progetto presentato dal preside di una scuola pridel nostro comune che riguarda l’installazione di un distributore di acqua che funziona solo con l’utilizzo di borracce. Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alla commissione perché riteniamo che i progetti che riguardano il PlasticFree vadano discussi solo dopo aver emanato l’ordinanza del Sindaco Antonio Mirra e dichiarato che il nostro Comune è #Plasticfree. Inoltre tale ordinanza deve contenere non solo i luoghi del divieto ma anche le relative sanzioni ai trasgressori. Riteniamo più che sufficienti 4 commissioni per parlare ...

