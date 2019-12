Sanremo 2020 | Georgina Rodriguez al fianco di Amadeus?

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Di nomi ne sono stati fatti tanti: Diletta Leotta, Vanessa Inconrada, Emma Marrone e addirittura Emma D'Aquino. Ora l'Adnkronos rilancia con un nome inedito, pronto a far parlare di sé: secondo l'agenzia di stampa aldinel prossimo Festival dici sarà (anche). Sì, lady Ronaldo.La modella spagnola, seguitissima sui social (15 milioni di persone su Instagram, al pari - o quasi - di Chiara Ferragni), è famosa in tutto il mondo proprio per la sua relazione con il bomber della Juventus. La loro storia è stata resa pubblica nel 2016, e presto potrebbero convolare a nozze. Non ha esperienza televisive né di conduzione. Sarà il suo il nome giusto per la kermesse musicale più importante d'Italia?aldi? pubblicato su TVBlog.it 12 dicembre 2019 14:44.

