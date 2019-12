Sanità | la mia letterina di Natale a ministro e assessori regionali

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Stiamo per entrare nel nuovo decennio e, da medico e da opinionista della materia, mi sento in dovere di scrivere unadi “desideri” a chi si occupa della salute dei cittadini. Per il titolo V della Costituzione larientra nelle competenzema mi sento in dovere, per quello che voglio scrivere, di coinvolgere anche il. Leggo proprio oggi di un’indagine della Procura della Repubblica sul Gruppo San Donato, che ha come simbolo il San Raffaele di Milano, per una frode ai danni della Regione Lombardia. Sono stati arrestati due manager e coinvolte sette multinazionali: venivano acquistati farmaci dal gruppo con sconti e chiesti rimborsi al 100%. Come dire che facevano la cresta sulla spesa! Ovviamente aspettiamo la definizione del caso, ma sembrerebbe che tutto andasse avanti da anni. Da tempo denuncio la necessità di un controllo serrato sulle ...

