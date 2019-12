San Giorgio del Sannio | “Stelline Danzanti” per la ricerca FOP

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Domenica 15 dicembre alle ore 17:00, presso l’Auditorium Giubileo 2000 della parrocchia di Sant’Agnese e Santa Margherita di SanDel, si terrà il tradizionale appuntamento di beneficenza con la Danza e la Ginnastica Ritmica, diretto dalle insegnanti Serena Avallone, Monica Francesca e Andrea Russo della Asd Dance & Moving, il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’Associazione onlus FOP ITALIA. Lo Spettacoloè parte del vasto programma dell’evento “Un Natale per la vita” che vede la collaborazione dell’Asd Dance & Moving con La Parrocchia di S. Maria della Pietà di Ginestra – Sandele con l’Azione Cattolica. Si tratta di una tre giorni (13-14 e 15 Dicembre) interamente dedicata alla Raccolta Fondi per lasulla FOP. Chiunque volesse donare può farlo acquistando un ...

