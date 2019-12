San Casciano | ordigni bellici | tornano a casa le famiglie evacuate

Leggi la notizia su firenzepost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Concluse oggi le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Firenze, per la messa in sicurezza dei 21rinvenuti a SanVal di Pesa. Le personesono potute rientrare nelle loro abitazioni. Via Borromeo rimane al momento interrotta perché devono essere effettuati alcuni lavori di sistemazione, considerato che gli scavi per il reperimento deglisono stati profondi. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 10 dicembre quando sono stati rinvenuti in via Borromeo a SanVal di Pesa, durante i lavori per nuove tubature idriche, numerosi proiettili di artiglieria, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. A seguito del ritrovamento, la Prefettura ha dato avvio alla procedura per l’identificazione deglie l’autorizzazione al successivo brillamento. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri di San, la polizia locale dell’Unione ...

