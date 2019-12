Salvini tra campagna acquisti e voli di Stato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Mano a mano che la maggioranza scricchiola ne vedremo di tutti i colori. Ci stanno provando in tutti i modi...”, sospira l’euroscettico leghista Claudio Borghi mentre commenta con l’HuffPost un’altra inchiesta che investe il numero uno di via Bellerio. Il risveglio dinon èquello che certamente si aspettava. Due quotidiani, il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano, scrivono di un’indagine per abuso di ufficio a carico dell’ex ministro dell’Interno. L’accusa della Procura di Roma, che ha trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri, si riferisce ai 35digià considerati illegittimi dalla Corte dei Conti. E anche se i più nel mondo leghista definiscono l’inchiesta “ridicola”, il sospetto che attraversa i piani alti del fu Carroccio è che dietro tutto questo si ...

Mov5Stelle : Da quale pulpito viene la predica! Salvini predica bene e razzola male, è pagato dai cittadini italiani per lavorar… - NicolaPorro : Il capo delle #Sardine dice che #Salvini perde consensi grazie a lui, e arruola l’ex ideologo di #Fini. Da leggere… - davidealgebris : Italia e’ tra i primi 6 paesi al Mondo per export. Nostre aziende e famiglie dipendono da questo. Se altri paesi av… -