Salvini indagato per i voli di Stato | atti trasmessi al Tribunale dei ministri

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)per idi. La Procura ha trasmesso glialdeichiedendo un approfondimento dell’indagine. ROMA – Matteoper idi. Nessuna archiviazione, quindi, per l’ex ministro dell’Interno con la Procura di Roma che ha mandato glialdeichiedendo un approfondimento delle indagini. Il reato ipotizzato potrebbe essere quello di abuso d’ufficio. Nelle prossime settimane dovranno essere effettuate delle verifiche se l’illegittimità individuata dalla Corte dei Conti prima e dalla Procura poi, ha un rilievo penale con il processo che resta una possibilità. Ididi MatteoSono 35 idinel mirino della Procura. L’inchiesta è partita dal quotidiano ‘Repubblica’ che ha portato alla luce i diversi viaggi ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Dicembre: Indagato Salvini. “Voli di stato a fini privati” - fanpage : Matteo Salvini indagato per 35 voli di Stato illegittimi: l'ipotesi di reato è abuso d'ufficio - HuffPostItalia : Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato -