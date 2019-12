Salvini | Grassi lascia M5s e passa alla Lega | porte aperte

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) "Diamo il benvenuto al senatoreper chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l`Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatorelavoreremo bene". Lo afferma il leader dellaMatteo, annunciando l'adesione al Carroccio dall'ex senatore M5s Ugo. "Il punto - chiariscein una lettera - è che il mio dissenso non nasce da un mio cambiamento di opinioni, bensì ddeterminazione dei vertici del movimento di guidare il paese con la granitica convinzione di essere i depositari del vero e di poter assumere ogni decisione in totale solitudine. Gli effetti di questo modo di procedere sono così gravi ed evidenti (a chi vuol vedere) da non dover neppure essere esposti. Basti l`esempio della gestione dell`ex Ilva per dar conto dell`assenza di una ...

