Salva-Stati | M5s nel caos Di Maio accusa la Lega | “Mercato delle vacche”

(Di giovedì 12 dicembre 2019), si spacca il M5s. Quattro senatori pronti a passare con la. Dinon ci sta ed evoca i pm: “Mercatovacche”. ROMA –, il M5s si spacca. La votazione sulla risoluzione del Mes ha fatto ‘scoppiare’ il partito di Diche ora è ufficialmente diviso in due parti. Da una parte i fedelissimi del leader e di conseguenza di questo governo e dall’altra i ‘dissidenti’ che si possono identificare in esponenti che chiedono una coalizione anche a livello regionale con il PD e in quelli che rimpiangono la. Il M5s si spacca: in quattro si avvicinano laI primi malumori nei grillini eranoregistrati dopo la decisione della maggioranza di approvare la risoluzione del Mes. Quattro senatori hanno annunciato la propria intenzione di votare contro questo provvedimento con Paragone, da sempre ...

