Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La quarta tappa delladeldicon gli sci andrà in scena a, località che torna in calendario dopo due inverni di assenza. La cittadina della Sassonia posta al confine con la Repubblica Ceca ha infatti un rapporto piuttosto tormentato con il massimo circuito. Dopo aver organizzato una competizione una tantum sul vetusto Aschbergschanze nel lontano 1986, all’inizio del XXI secolo la municipalità decise di dotarsi di unall’avanguardia, in grado di essere un degno teatro per ladel. Nel 2006 venne così completato lo Schwarzbergschanze, fiore all’occhiello dell’impianto multi-funzionale usato anche per concerti ed eventi culturali denominato Vogtland Arena.tornò così nel giro del massimo circuito a partire dal 2007, venendo inizialmente collocata a febbraio. Nel 2013 la location sassone si candidò a recitare ...

OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo maschile Klingenthal 2019: su questo trampolino Gregor Schlierenzauer è ancora i… - TheYorrick : RT @AGarnero: 25/30 anni fa la macchina produttiva italiana è andata in blocco. Colpa dell’euro? No, perché è capitato solo a noi. Il probl… - rajonee09 : @kravotz si sta creando una situazione paradossale, sembra veramente che bonucci chiellini e buffon abbiano una cer… -