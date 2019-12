Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2019-2020 | la gara cancellata a Kuusamo sarà

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giungono novità relativamente alladideldicon gli sci che non si è potuta tenere il 1° dicembre a(Finlandia). La FIS, che aveva deciso di annullare la competizione a causa del forte vento, ha annunciato il recupero dellail 28 febbraio sul trampolino HS130 di Lahti. Per questo motivo, saranno tre le gare in programma nel weekend finnico citato: si comincerà il 28 febbraio con laindividuale, nel giorno successivo vila prova a squadre e domenica ancora una prova individuale, con la speranza che il meteo possa consentire il normale svolgimento della successione delle specialità. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

