“Salerno di tutti” | ecco la proposta contro il cemento VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Unadi iniziativa popolare denominata “Salva Salerno” quella presentata dal consigliere comunalediGianpaolo Lambiase che mira a ridurre il consumo del suolo,la cementificazione degli ultimi spazi liberi in città. Il piano urbanistico comunale, ha ricordato Lambiase in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, ha consentito la cementificazione di tutti gli spazi ancora liberi, determinando una grave aggressione al territorio dal dopoguerra ad oggi. Ladi iniziativa mira alla riqualificazione, al recupero e all’adeguamento energetico del patrimonio edilizio esistente al fine di tutelare ed anche valorizzare l’ambiente. I sottoscrittori delladi iniziativa popolare chiedono che il Comune, in occasione della revisione decennale del Puc, approvi un nuovo strumento ...

salernotoday : Boom di presenze a Salerno: tutti ad ammirare le Luci nel giorno dell'Immacolata -