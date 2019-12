Salerno Città d’Arte | ultimo giorno per la mostra sul Mediterraneo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Si chiuderà questa sera, giovedì 12 dicembre, presso l’Arco Catalano di Palazzo Pinto, la fortunata rassegna “2019”, realizzata in collaborazione con la Provincia di. Curatrice la giornalista e storico dell’arte Maria Rosaria Voccia, allestimento su progetto dell’architetto Pasquale Cicalese. Dopo le Sezioni “Arte in viaggio nel Regno delle due Sicilie” e “Scatti d’Autore” cala il sipario sulla quarta sezione della rassegna, dedicata ai 10×10 Pocket Art. La kermesse ha avuto per tema il “”, inteso come punto di incontro tra popoli di varie etnie, via per raggiungere nuove mete e nuovi orizzonti, percorso di scambi culturali. Gli artisti coinvolti appartengono a vari generi: pittura, scultura, installazione, ceramica, fotografia, grafica. La Sezione 10×10 Pocket Art vede la ...

