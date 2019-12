Salerno | allarme scabbia all’ospedale Martiri del Villa Malta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ignazio Riccio Oltre ai pazienti ricoverati e al personale sanitario, già sottoposti a profilassi, nei prossimi giorni potrebbero essere richiamati nel nosocomio persone che sono entrate in contatto con il malato È stata avviata la profilassi per i pazienti e il personale sanitario e sono stati bloccati i ricoveri in terapia intensiva, perché l’infezione ha ridotto i camici bianchi in servizio. Sono queste le prime conseguenze dell’emergenzache si è scatenatadeldi Sarno, nel Salernitano. L’è partito quando sulle braccia e le gambe di un uomo ricoverato nel reparto di cardiologia sono comparse delle vistose macchie rosse e delle bolle. Dopo approfonditi esami è stato confermato il sospettoed è scattato il protocollo per le malattie infettive. Oltre ai pazienti ricoverati e al personale sanitario, già sottoposti a ...

