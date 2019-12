Rugby | Champions Cup 2019-2020 | Benetton Treviso | con il Lione per rialzare la testa

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Va in scena questo weekend la quarta giornata diCup e torna in campo unaalla disperata ricerca di un risultato positivo. Nonostante la corsa ai quarti di finale sia ormai diventata una chimera, i veneti che ospiteranno sabato pomeriggio ilsono chiamati a una prova di qualità dopo un lungo periodo negativo. Il 28-0 dello scorso weekend in Francia è stato, infatti, solo l’ultimo tassello di un avvio di stagione che ha regalato poche gioie alla. Contro ilc’è stato poco da salvare e l’ampio turnover deciso da Kieran Crowley ha solo evidenziato il gap tra i titolari e le riserve, con una squadra giovane e italiana incapace di reggere i ritmi di una delle migliori formazioni del Top 14. A Monigo, dunque, ci si aspetta una formazione molto diversa da quella di settimana scorsa e i biancoverdi hanno bisogno di un risultato positivo per ...

