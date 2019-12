Rozzano | uccise il suocero che aveva abusato della figlia | chiesto l’ergastolo per il

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il pm di Milano Monia Di Marco hala condanna all'ergastolo per il 35enne che lo scorso 25 febbraio a, comune alle porte di Milano,ila colpi di pistola davanti a un supermercato. Stessa richiesta anche per il complice, 27enne che ha accompagnato in scooter l'uomo sul luogo del delitto. Il 63enne era indagato per presunti abusi sulla nipotina di 8 anni,del killer.

