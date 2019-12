Ronaldo-Higuain | Juve chiude al top girone Champions

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'uno-due firmatopermette allantus di espugnare la BayArena di Leverkusen ere imbattuta ildi. Il 2-0 della squadra di Sarri, ventiduesimo risultato utile consecutivo in Europa per l'allenatore toscano, e' arrivato al termine di una partita senza particolari emozioni, ravvivata al 21' del secondo tempo con l'ingresso di Dybala al fianco di. La 'Joya' ha cambiato volto alla partita, servendo l'assist per il primo gol di CR7 e quello del raddoppio del 'Pipita'. Il quinto successo nelporta accompagna lantus al sorteggio di lunedi', quando l'urna di Nyon decretera' l'avversaria agli ottavi tra Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Lione e Borussia Dortmund. Con la qualificazione e il primo posto ormai in tasca, Sarri ha rifatto il look alla squadra, complici anche gli infortuni di Bentancur, Ramsey e Douglas Costa e ...

