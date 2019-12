Romano Barba trovato privo di vita nella sua auto

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non era rientrato a casa e i genitori avevano denunciato la sua scomparsa. L’uomo di 44 anni è stato risua vetturazona di Ostia Antica, in seguito ad un sinistro stradale Si chiamavaFrancescol’uomo 44enne deceduto in seguito ad un sinistro stradale avvenuto alle prime ore di mercoledì 11 … L'articolodisuaproviene da www.meteoweek.com.

