Roma-Wolfsberger | le probabili formazioni | tornano titolari Florenzi e Under | riposa

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019), le– Laè ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ai giallorossi basta un punto contro gli austriaci del. Ma c’è in ballo anche il primato del girone. Testa a testa con il Borussia Monchengladbach, avanti però negli scontri diretti. Laè imbattuta in gare interne nei gironi di Europa League con sette successi e due pareggi e potrà trarre fiducia da questa statistica. All’andata, in terra austriaca, fu uno scialbo 0-0, risultato che all’Olimpico basterebbe, ma i giallorossi vorranno ottenere il bottino pieno. Per farlo Fonseca si affiderà comunque ad un ampio turnover, come annunciato in conferenza stampa. Mirante in porta, visto che Pau Lopez sta proseguendo il recupero dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la partita di Verona. A destra si rivedrà, ...

Notiziedi_it : Roma-Wolfsberger, ore 21.00: le probabili formazioni e le possibili scelte di Fonseca - Betpointnews : Dopo la #ChampionsLeague torna l' #EuropaLeague per l'ultima giornata di fase a gironi. La #Lazio affronterà il… - MMagazineItalia : L'#ASRoma cerca il pass per i sedicesimi di #EuropaLeague. Basterà un punto alla truppa di #Fonseca contro il… -