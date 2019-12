Roma-Wolfsberger 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Perottimo | Dzeko ventriloquo FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ledi– Larischia tantissimo, ma alla fine passa ai sedicesimi di finale. Partita così così della squadra di Fonseca che pareggia 2-2 con il. Giallorossi avanti con il rigore di Perotti, pari austriaco con l’autogol di Florenzi, nuovo vantaggio die pari definitivo di Weismann. Perotti, gol e assist, il migliore della. In alto laGALLERY., ledi(4-2-3-1): Mirante 6 – Si vede infilare da Florenzi, peccato giochino insieme: COLPITO DAL FUOCO AMICO (62′ Pau Lopez 6) Florenzi 5 – Ha voglia di strafare e…strafà, infila la propria porta nel tentativo di anticipare Weismann: MA NON DOVEVO TIRA’ DE QUA? Fazio 5.5 – E’ diventato il terzo/quarto centrale per Fonseca e oggi spiega il perché facendosi anticipare a piacimento da ...

fanpage : Europa League, tra Roma e Wolfsberger finisce 2-2: giallorossi ai sedicesimi - sportli26181512 : Under delude ancora: fischiato all'uscita dal campo: Under delude ancora: fischiato all'uscita dal campo Il turco h… - sportli26181512 : Roma, le pagelle di CM: Florenzi periodo no. Dzeko trova il pass: Roma-Wolfsberger 2-2 Mirante 6,5: Dopo le...… -