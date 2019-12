Roma-Wolfsberger 2-2 | Europa League 2019-2020 | Dzeko e Perotti portano i giallorossi ai

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lasalva la pelle da una clamorosa eliminazione ma spreca un’occasione d’oro per chiudere il girone al primo posto e dunque rischierà un abbinamento da incubo ai sedicesimi di finale dell’. La squadra di Fonsesa ha addirittura rischiato una beffa atroce nel finale alla luce della sorprendente vittoria del Basaksehir (primo in classifica) in trasferta col Borussia Moenchengladbach, riuscendo perlomeno a limitare i danni e a portare a casa il passaggio del turno grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro il. Partenza a razzo dellache passa in vantaggio al 7‘ su un calcio di rigore guadagnato dae trasformato da un freddissimo, ma l’1-0 dura solo tre minuti a causa dello sfortunato autogol di Florenzi sul cross dal fondo di Niangbo che riporta la situazione di punteggio in parità. Gli uomini di ...

