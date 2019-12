Roma-Wolfsberger 2-1 live | finisce il primo tempo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ultima gara della fase a gironi di Europa League, i giallorossi vogliono completare l’opera. Vincere, tendere un orecchio a Monchengladbach e sperare nelposto. Alla portata l’impegno degli uomini di Fonseca, che non vogliono né devono sottovalutare la gara per evitare brutti scherzi. Di fronte, la squadra austriaca, che dopo i 4 punti nelle prime due, ne ha perse tre di fila. 45′ – Si è chiuso il: 2-1 il parziale. 40′ – Spinazzola è un treno e sta facendo avanti e indietro praticamente da inizio gara. Lasta spingendo molto sulla corsia di sinistra. 36′ – Lagestisce senza affondare, ilnon punge. 19′ – Perotti stavolta serve l’assist e Dzeko appoggia comodamente in fondo al sacco: 2-1! 10′ – Pareggio immediato degli austriaci ...

romanewseu : #RomaWolfsberger, 26esimo gol europeo di #Dzeko in giallorosso #ASRoma #RomanewsEU - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: ? La #Roma va a riposo in vantaggio per 2-1 contro il #Wolfsberger. ?? Decidono la partita i gol di Perotti e Dzeko, in… - zazoomnews : Roma-Wolfsberger 2-1 live Dzeko riporta avanti i giallorossi! - #Roma-Wolfsberger #Dzeko #riporta -