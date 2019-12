Roma-Wolfsberger 2-1 live | clamoroso palo degli austriaci

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ultima gara della fase a gironi di Europa League, i giallorossi vogliono completare l’opera. Vincere, tendere un orecchio a Monchengladbach e sperare nel primo posto. Alla portata l’impegnouomini di Fonseca, che non vogliono né devono sottovalutare la gara per evitare brutti scherzi. Di fronte, la squadra austriaca, che dopo i 4 punti nelle prime due, ne ha perse tre di fila. 47′ – Il secondo tempo inizia in salita per la, così come la prima frazione:delcon Weissman, si salva Mirante. 46′ – Inizia la ripresa. 45′ – Si è chiuso il primo tempo: 2-1 il parziale. 40′ – Spinazzola è un treno e sta facendo avanti e indietro praticamente da inizio gara. Lasta spingendo molto sulla corsia di sinistra. 36′ – Lagestisce senza affondare, il ...

