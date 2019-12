Roma | venerdì chiuse scuole | cimiteri | parchi e ville storiche a causa del maltempo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tutte le, i, ie lerimarrannodel. Lo si legge in una nota con cui il Campidoglio annuncia la firma dell’ordinanza da parte della sindaca Virginia Raggi: “A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio – si legge -, la Sindaca diVirginia Raggi sta firmando un’ordinanza per disporre domani la chiusura di tutte ledi ordine e grado,”. Questo pomeriggio è stato aperto il Centro operativo comunale (Coc) che include tutte le strutture comunali e municipali che hanno il compito di coordinare l’attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi. “Le previsioni regionali indicano per domani piogge con rovesci temporaleschi, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche ...

