Roma | missione compiuta | prosegue il cammino in Europa League

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lapareggia contro il Wolfsberger e accede alla fase successiva dell’come seconda del gruppo J Allabasta un punto contro gli austriaci del Wolfsberger per conquistare la seconda posizione del gruppo J e accedere alla fase successiva dell’. Non sono mancati attimi di sofferenza per la squadra di Paulo Fonseca. Parallelamente, si è rivelata fondamentale la vittoria per 2-1 dell’Istanbul Basaksehir in casa del Borussia Moenchengladbach, clamorosamente eliminato dai turchi al 90′. Leggi su Calcionews24.com

mery_claire91 : RT @UEFAcom_it: ??? Missione compiuta: la @OfficialASRoma è qualificata ai sedicesimi di #EuropaLeague ?????? #UEL | #Roma - AndresGonzalezR : RT @UEFAcom_it: ??? Missione compiuta: la @OfficialASRoma è qualificata ai sedicesimi di #EuropaLeague ?????? #UEL | #Roma - UEFAcom_it : ??? Missione compiuta: la @OfficialASRoma è qualificata ai sedicesimi di #EuropaLeague ?????? #UEL | #Roma -