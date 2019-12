Roma | caccia al maniaco seriale | segue i ragazzini fuori scuola | «Chi lo vede lo

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È allarme e apprensione per idelle scuole capitoline: alcune zone di, in particolare, risulterebbero battute da unche importunerebbe le studentessendole nel tragitto fino a casa con fare esibizionista. Un uomo apparentemente ‘insospettabile’ vista la descrizione che circola tra chat di classe e gruppi Whatsapp. Non l’unica segnalazione peraltro, dal momento che su Twitter gira voce di un’altra presenza importunante che si aggira, però, in ambienti universitari.importuna ragazzine: passaparola allarmante «Fate attenzione, – si legge nei gruppi di quartiere su Facebook – c’è unesibizionista chele studentesse delle medie nel tragitto dall’uscita daal portone di casa». Tutta la zona Nord-Est diè in agitazione; i genitori si mostrano giustamente preoccupati ...

