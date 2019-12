Ritrovato a Malpensa Luca Zanini | era scomparso improvvisamente il 28 novembre scorso

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è stato individuato nella zona dell'aeroporto dida un passante che si trovava lì per caso. Il 32enne eralo28da Corbetta, nel Milanese. Prima di far perdere le sue tracce,aveva lasciato in casa un biglietto indirizzato alla sorella in cui c'era scritto: "Non ho avuto il coraggio, mi dispiace".

FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Ritrovato vivo, sta bene, il 32enne scomparso dalla provincia di #Milano il 28 novembre. Doveva raggiungere in bicicle… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Ritrovato vivo, sta bene, il 32enne scomparso dalla provincia di #Milano il 28 novembre. Doveva raggiungere in bicicle… - ileanariparbel6 : RT @chilhavistorai3: Ritrovato vivo, sta bene, il 32enne scomparso dalla provincia di #Milano il 28 novembre. Doveva raggiungere in bicicle… -