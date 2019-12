Ritorna attivo il Consiglio di Cooperazione del Golfo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È tornato a riunirsi ildidele questa, già di per sé, costituisce una notizia. Il gruppo di cui fanno parte i paesi delpersico, dunque Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Oman e Kuwait, è paralizzato da più di due anni per via del forte contrasto tra Riad e Doha. Una situazione innescatasi nel giugno 2017, quando i sauditi hanno imposto l’embargo al Qatar creando uno strappo interno allo stessodifino ad oggi non sanato. Ma adesso, come scritto nei giorni scorsi, tra sauditi e qatarioti starebbe iniziando una fase di disgelo. Da qui i nuovi tentativi per ridare vitalità al gruppo del. Il primo ministro del Qatar a Riad Ilsi è tenuto nella giornata di martedì a Riad. A presiedere l’incontro è stato lo stesso sovrano saudita, Re Salman. La riunione alla vigilia era considerata una ...

